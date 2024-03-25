В Казани пройдет двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий

Совсем скоро в Казани начнется двухмесячник по уборке и благоустройству. Он стартует 1 апреля и продлится до конца мая. В это время город будут активно готовить к лету.

Период зимнего содержания дорог в Казани завершится 15 апреля. К этому моменту подрядные организации уже начали переоборудование техники. Всего в летней уборке дорог будет задействовано 589 машин, из них 543 используются круглогодично.

В первую очередь с помощью техники будут очищать проезжую часть от грязи и смета, которые накопились за зиму. Привести город в порядок планируется к началу мая. Сейчас активно вывозят снег с улиц, которые ежегодно подвергаются подтоплению.

Следующим этапом станет уборка мусора и грязи, которые скопились за зиму. Когда наступит постоянная положительная температура воздуха, бригады будут регулярно мыть дороги. Сегодня рабочие уже очищают улицы от грязи и дорожной пыли.

Кроме того, в рамках двухмесячника с 1 апреля по 31 мая в Казани пройдут субботники. Горожане могут самостоятельно организовать инициативную группу и провести уборку на выбранной территории. Получить весь необходимый инвентарь можно, обратившись в районные администрации, управляющие компании и Комитет внешнего благоустройства. С ними же необходимо согласовать вывоз собранного мусора.

В прошлом году в двухмесячнике было задействовано около 200 тыс. жителей, более 4 тыс. предприятий и организаций и порядка 4 тыс. единиц спецтехники. Основную работу будут выполнять подрядные организации — управляющие компании и муниципальные дорожные предприятия.

Особое внимание уделят общественным пространствам, лесополосам и прибрежным зонам. Также не останутся без внимания промзоны, гаражные кооперативы, объекты торговли, сети АЗС, а также фасады зданий, ограждения и прилегающие территории. Напомним, в Казани с 3 апреля начнет действовать режим повышенной готовности. Это связано с угрозой подтопления жилых домов и объектов экономики из-за резкого потепления.

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Разиль Самигуллин