Песков заявил, что Путин тяжело переживает трагедии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин тяжело переживает трагедии в России. Об этом сообщает канал ВГТРК «Россия 1".

— Если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно, — отметил пресс-секретарь главы руководства в интервью журналисту.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет совещание по принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле» мерам. Также сообщается, что Кремль не участвует в обсуждении возможности возвращения смертной казни.

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Разиль Самигуллин