Владимир Путин проведет совещание по принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле» мерам

Президент России Владимир Путин проведет совещание по принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле» мерам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он также отметил, что Кремль не участвует в обсуждении возможности возвращения смертной казни.

Ранее в России подписали закон, обязывающий образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг. Данное условие вступает в силу с нового учебного года. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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Разиль Самигуллин