Депутат Нина Шимина вошла в состав Комитета по социальной политике

На заседании Государственного совета приняли постановление об изменении состава Комитета по социальной политике.

В результате этого решения вновь избранный депутат Нина Шимина приступит к работе, после того как ранее подала соответствующее заявление о намерении занять эту должность.

Вакантный депутатский мандат списка партии «Единая Россия», возникший в результате досрочного прекращения полномочий депутата Александра Тыгина, был передан Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан Нине Шиминой в феврале текущего года.



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Анастасия Фартыгина