На содержание фонтанов Казани выделят почти 25 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана в этом году на обслуживание фонтанов потратят 24,9 миллиона рублей.

Фонтаны будут работать в 32 локациях. Среди них: площадь у театра Камала, Ленинский сад, сквер возле оперного театра, парк Тысячелетия, улица Петербургская, сквер «Советская площадь», парк «Крылья Советов», улица Баумана и другие, рассказала новостная служба ГТРК «Татарстан».

Напомним, что в Казани планируется запустить фонтаны в мае.

После зимы рабочие снимут защитные настилы и проведут ревизию всего оборудования. Затем фонтаны помоют, очистят и при необходимости покрасят чаши, после чего заполнят водой, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

В прошлом году были отремонтированы и запущены фонтаны в парке Петрова и сквере Славы, а также воссоздан исторический фонтан в «Саду рыбака». Долгое время они не работали из-за неудовлетворительного состояния.

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