Только 72% татарстанских самоходных машин прошли ТО в 2023 году

Только 72% татарстанских самоходных машин прошли ТО в 2023 году — это более 71 тысячи единиц техники, сообщил «Реальному времени» начальник Управления Гостехнадзора Республики Татарстан Альберт Бурганов.

Также он отметил, что 86% техники, используемой в АПК и промышленности, прошли ТО:



15 491 машина в АПК — 85% от всей техники;

31 872 единицы в промышленности — 87%.

Кроме того, 23 896 самоходных машин (54%), числящихся на балансе у индивидуальных предпринимателей, также прошли процедуру технического осмотра.

Всего за прошлый год показатель вырос на 10 п.п. — с 62 до 72%.

Помимо этого, начальник гостехнадзора Татарстана также отметил, что в республике зарегистрировали более 100 тысяч самоходных машин.

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Олег Исаков