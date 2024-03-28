Чистая прибыль «Газпром трансгаз Казань» выросла за год более чем в полтора раза

Фото: Динар Фатыхов

Выручка компании за 2023 год составила почти 44 миллиарда рублей, что на 9,6% больше, чем годом ранее. При этом себестоимость продаж достигла почти 30 миллиардов рублей — это на 10% больше, чем в 2022 году. Валовая прибыль компании составила более 14 миллиардов рублей.

Рост чистой прибыли свидетельствует об успешности деятельности компании и ее способности эффективно управлять своими ресурсами. Компания также отчиталась о росте операционных доходов и снижении операционных расходов.

При этом чистая прибыль компании за 2023 год составила 1 288 222 000 рублей, что на 468 миллионов больше, чем годом ранее. Напомним, что «Казанский хлебозавод №3» увеличил прибыль в 8,6 раза. По итогам 2023 года она составила 60,8 млн против 7,78 годом ранее.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».