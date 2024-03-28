В 2023 году чистая прибыль ПСХК «Красная Заря» упала на 28%

По итогам 2023 года выручка производственного сельскохозяйственного кооператива (ПСХК) «Красная Заря» упала на 10%, до 111 млн рублей. Для сравнения, в 2022 году показатели продаж составляли 122 млн, узнало «Реальное время» из финансовой отчетности предприятия.

При этом показатели активов «Красной Зари» выросли на 21,9 млн рублей в период с 2022 по 2023 год. Кроме того, чистая прибыль за прошедший год также упала. Убыток составил 8 млн рублей — спад с 29,7 до 21,4 млн.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что «Казанский хлебозавод №3» увеличил прибыль в 8,6 раза — по итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 60,8 млн рублей против 7,78 млн годом ранее.

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Олег Исаков