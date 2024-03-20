Благотворительная акция в месяц Рамадан: 300 тысяч рублей направят на помощь нуждающимся

С начала месяца Рамадан благотворительным фондом «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан собрано 300 тысяч рублей для оказания материальной поддержки одной женщине и четверым тяжелобольным детям. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

В пресс-службе поблагодарили всех, кто принимает активное участие в акции «Рамадан — месяц добрых дел». Акция стартовала 11 марта, и в течение месяца Рамадан в Татарстане пройдет ряд благотворительных акций, направленных на помощь нуждающимся.

Например, в Казани запустили бесплатный автобус, который проследует по городскому маршруту №30.

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Нафиса Миннехузина