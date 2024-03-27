В Набережных Челнах утвердили тарифы на услуги Парка культуры и отдыха

В Набережных Челнах утвердили тарифы на услуги Парка культуры и отдыха. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации Республики Татарстан.

«Реальное время» выяснило, что тарифы на услуги парка включают в себя стоимость посещения более 40 аттракционов, а также прокат инвентаря для спорта и отдыха и услуги сервиса.

Цены на аттракционы варьируются от 55 до 180 рублей. Так, например, стоимость проката коньков теперь составляет 135 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 14 лет. Экстремальные аттракционы будут стоить от 75 до 175 рублей за раз. Цена за одно посещение туалета — 10 рублей. Самым дешевым местом в парке (кроме туалета) станет комната смеха, разовое посещение которой стоит 20 рублей. Самым дорогим станет колесо обозрения — 180 рублей за 7 минут.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета.

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Олег Исаков