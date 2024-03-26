В Татарстане стартовали весенние смены в лагерях

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начались весенние каникулы, а вместе с ними стартовали и смены в детских лагерях. Отдых для ребят организован как в загородных лагерях, так и в дневных — их в республике 280. Ранее «Реальное время» сообщило, что более 17 тысяч детей и подростков из Татарстана отдохнут в оздоровительных лагерях и более 8 тысяч — в пришкольных лагерях Казани.

Особое внимание уделят безопасности и содержанию программ:

— Организация детского отдыха на высшем уровне — один из главных приоритетов, — отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Каждый день в детских лагерях начинается с поднятия государственных флагов России и Татарстана, а также с исполнения гимнов.

— Объявленные в России Год семьи, а в Татарстане — Год научно-технологического развития обязательно найдут отражение в лагерных мероприятиях, — добавил министр.

Всего в Татарстане функционируют 47 лагерей в 21 муниципалитете. Также отдых для детей организован за пределами республики — в лагерях «Сәләт Ак Барс» (Республика Крым) и «Илеть» (Республика Марий Эл).

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Олег Исаков