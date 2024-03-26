«Спартак» и «Металлург» начнут матч с минуты молчания в память о жертвах в «Крокусе»

Московский «Спартак» 26 марта сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина. Первые десять минут матча команды проведут в тишине, чтобы почтить память жертв трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Магнитогорцы ведут в серии с москвичами со счетом 2:1 — в прошлом матче уральцы уступили на гостевом льду, пропустив 5 шайб.

Ранее RT стало известно, что солидарность с российским народом в связи с трагедией выразили Федерация футбола Франции и Федерация футбола Чили — перед товарищеским матчем сборных Франции и Чили состоится минута молчания.

Ранее в РПЛ также сообщили, что начнут матчи 22-го тура с минуты молчания. Добавим, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве пострадали более 150 человек.



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