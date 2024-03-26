На выполнение работ по подключению улиц Казани к системе теплоснабжения выделят 25,3 млн рублей

На выполнение работ по подключению Казани к системе теплоснабжения выделят 25,3 млн рублей. Заказчиком тендера выступает «Татэнерго». Работы должны быть выполнены до 11 июня текущего года.

Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы и провести экспертизу промышленной безопасности завершенного строительством объекта. Анализ деятельности должен быть проведен от точки А до границы земельных участков производственных зданий на ул. Тэцевской для нужд филиала АО «Татэнерго» «Казанские тепловые сети».

Напомним на ремонт семи километров участка дороги на трассе М-7 «Волга» вблизи Набережных Челнов планируют выделить более 208 миллионов рублей. В планах «Волго-Вятского федерального дорожного агентства» — заменить износившееся дорожное полотно на участке с 1053-го по 1060-й километр.

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Разиль Самигуллин