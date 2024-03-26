Татарстанский флот «Метеоров» удвоится к 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

К 2026 году флот татарстанских быстроходных судов «Метеор–2020» планируют пополнить четырьмя новыми кораблями. Об этом «Реальному времени» сообщило АО «Флот Республики Татарстан».

В декабре 2023 года между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и АО «ГТЛК» заключен договор на строительство четырех единиц судов «Метеор-2020».

На данный момент в договоре лизинга между АО «ГТЛК» («Государственная транспортная лизинговая компания») и АО «Флот РТ» числятся шесть судов: пять «Метеоров» — три из них старого поколения (проекта 342Э), курсирующих по маршруту «Казань — Болгар — Тетюши», два новых «Метеора-2020» и один «Восход-51», севший на мель в мае 2022 года. Вскоре, к 2025 и 2026 годам, к ним добавятся еще четыре новых судна.

— Мы планируем вводить новые пароходы в эксплуатацию постепенно, по мере готовности судов на зеленодольском заводе имени А.М. Горького, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Флот Республики Татарстан».



Будущие «Метеоры», которые поступят на баланс «Флота РТ», могут использовать на речных маршрутах между Казанью и Самарой. Напомним, запуск этого маршрута отложили до 2025 года.

При этом в декабре 2023 года сообщалось, что суда для «Флота РТ» будут строить за пределами республики — в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева и на Костромском судомеханическом заводе.



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Олег Исаков