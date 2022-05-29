Около казанского речпорта теплоход в Свияжск сел на мель

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Теплоход «Восход-51», выполняющий рейс из Казани в Свияжск, сел на мель на 1308 км реки Волга в 100 метрах судового хода утром 29 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



На борту находились 30 человек, в том числе два ребенка. Погибших в происшествии нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Повреждений судна нет, оно не мешает судовому ходу. Причина происшествия устанавливается. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — три человека и две единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Организовано взаимодействие с республиканскими Минэкологии, управлением Роспотребнадзора, МВД, Следственным комитетом, прокуратурой, УФСБ, УФСВНГ и РЦМК, а еще Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Маргарита Головатенко