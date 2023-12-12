Речные перевозки между Казанью и Самарой запустят не раньше 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Запуск речных перевозок между Казанью и Самарой отложили до 2025 года. Об этом заявил глава «Флота Республики Татарстан» Роман Лизалин, пишет ГТРК «Татарстан».

Он рассказал, что в республике пока отсутствует флот для осуществления данного проекта. Помимо Самары открытия речных рейсов ждут Удмуртия и Пермский край.

Как добавил Роман Лизалин, у компании сейчас есть только три судна старого поколения, которые осуществляют внутриреспубликанские перевозки, и новые «Метеоры», предназначенные для межрегиональных перевозок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе правительство Самарской области решило купить два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Они должны были курсировать по скоростному маршруту Самара — Ульяновск — Казань.



Месяц назад власти Удмуртии планировали начать субсидировать рейсы судов на подводных крыльях «Метеор», которые начнут ходить до Татарстана. Конкретных цифр они не назвали.

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Айрат Назипов