Суда для «Флота Республики Татарстан» будут строить за пределами республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

АО «Флот Республики Татарстан» намерено заказывать строительство новых судов за пределами республики. Такие планы озвучил глава компании Роман Лизалин.

Он уточнил, что строить речной транспорт будут в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева и на Костромском судомеханическом заводе. Работы проведут по схеме льготного лизинга.

— Мы сформировали для себя потребности, список судов, которые должны построить и заместить, — передает слова Романа Лизалина «Коммерсантъ».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как уточнил Роман Лизалин, у «Флота РТ» сейчас есть только три судна старого поколения, которые осуществляют внутриреспубликанские перевозки, и новые «Метеоры», предназначенные для межрегиональных перевозок. Из-за нехватки кораблей компания решила отложить запуск перевозок между Казанью и Самарой до 2025 года.

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Айрат Назипов