Суда для «Флота Республики Татарстан» будут строить за пределами республики
АО «Флот Республики Татарстан» намерено заказывать строительство новых судов за пределами республики. Такие планы озвучил глава компании Роман Лизалин.
Он уточнил, что строить речной транспорт будут в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева и на Костромском судомеханическом заводе. Работы проведут по схеме льготного лизинга.
— Мы сформировали для себя потребности, список судов, которые должны построить и заместить, — передает слова Романа Лизалина «Коммерсантъ».
Как уточнил Роман Лизалин, у «Флота РТ» сейчас есть только три судна старого поколения, которые осуществляют внутриреспубликанские перевозки, и новые «Метеоры», предназначенные для межрегиональных перевозок. Из-за нехватки кораблей компания решила отложить запуск перевозок между Казанью и Самарой до 2025 года.
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