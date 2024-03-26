Цена нефти стабилизировалась у $86,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо растут. Котировки завершили предыдущую сессию активным ростом. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составила $86,82 за баррель, что на 7 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 6 центов и составили $82,01 за баррель.

Ранее падение нефтяных котировок усилилось из-за сообщений о росте коммерческих запасов топлива в США, а также в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

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Разиль Самигуллин