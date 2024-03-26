Новости экономики

10:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Цена нефти стабилизировалась у $86,8 за баррель

09:45, 26.03.2024

Цены на нефть эталонных марок слабо растут. Котировки завершили предыдущую сессию активным ростом. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составила $86,82 за баррель, что на 7 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 6 центов и составили $82,01 за баррель.

Ранее падение нефтяных котировок усилилось из-за сообщений о росте коммерческих запасов топлива в США, а также в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Евгением Уфимцевым, президентом Российского Союза Автостраховщиков
Официальные партнеры
Фондовый рынок
  • Татнефть685.8
  • Нижнекамскнефтехим104.45
  • Казаньоргсинтез105.6
  • КАМАЗ179.7
  • Нижнекамскшина76.2
  • Таттелеком1.085