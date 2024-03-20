Нефтяные котировки падают из-за данных по запасам в США и ожидания заседания ФРС

Стоимость нефти марки Brent на 18.00 мск снизилась на 1,85% и составила $85,76 за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в апреле уменьшилась на 2,17% и достигла $81,66 за баррель, а майские фьючерсы на этот сорт торгуются по $81 за баррель, потеряв 2,09% стоимости.

Падение нефтяных котировок усилилось из-за сообщений о росте коммерческих запасов топлива в США, а также в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Напомним, во вторник стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $87,28 доллара за баррель.

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Разиль Самигуллин