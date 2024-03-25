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Банк России опубликовал курс валют на 26 марта

17:04, 25.03.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 26 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, юань подорожал на 0,04 копейки, доллар повысился на 0,16 копейки, а евро — на 0,15 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,79 рубля (+0,04);
  • доллар — 92,78 рубля (+0,16);
  • евро — 100,37 рубля (+0,15).

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Разиль Самигуллин
Экономика
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