Банк России опубликовал курс валют на 26 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 26 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, юань подорожал на 0,04 копейки, доллар повысился на 0,16 копейки, а евро — на 0,15 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,79 рубля (+0,04);
- доллар — 92,78 рубля (+0,16);
- евро — 100,37 рубля (+0,15).
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