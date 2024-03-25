ФК «КАМАЗ» вернет деньги за отмененный с «Енисеем» матч

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов сообщил о возврате денег болельщикам за билеты на матч с красноярским клубом «Енисей», который должен был состояться 23 марта.

Матч перенесли из-за теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Деньги за электронные билеты вернутся на карты болельщиков в течение недели. Те, кто купил билеты в кассах, смогут вернуть деньги там или обменять их на билеты на следующий домашний матч «КАМАЗа», с астраханским «Волгарем». Об этом «Челны-биз» сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Незадолго до этого РФС объявил, что отменяет матчи и переносит их на неопределенный срок.

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