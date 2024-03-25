Банк России изменил параметры валютных свопов

С 25 марта 2024 года Банк России установил новые процентные ставки по операциям «валютный своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой. Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте «валютный своп» и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Теперь процентные ставки составляют:

по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 3,5 процентного пункта;

по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт.

Для сдерживания избыточной волатильности в указанном сегменте, которая может возникать в связи с календарными факторами, Банк России временно увеличивает максимальный дневной объем своих операций «валютный своп».

В два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца этот объем будет составлять 20 млрд юаней, а в остальные торговые дни останется на уровне 10 млрд юаней.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости расширить пилотный проект с цифровым рублем в России. Сейчас в эксперименте участвуют около 60 человек. По словам главы ЦБ, использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин