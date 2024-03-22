Набиуллина предложила расширить эксперимент с цифровым рублем

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости расширить пилотный проект с цифровым рублем в России. Сейчас в эксперименте участвуют около 60 человек. По словам главы ЦБ, использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным. Она также сообщила, что обсуждает с казначейством возможность использовать цифровые рубли в бюджетном процессе. Об этом сообщает «Газета.ru».

Ранее в ЦБ рассказали, что массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года. В эксперименте принимают участие сотрудники Банка России и клиенты 13 банков. Планируется, что в 2024 году количество участников увеличится, но оно все равно останется ограниченным.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что в 2024 году все россияне смогут попробовать открыть цифровой кошелек и платить цифровыми рублями. Он счел новую форму денег «очень интересной» для «бюджетников».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин