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В Казани временно закрывают парковку у экстрим-парка «Урам»

13:10, 25.03.2024

С 1 апреля парковка возле экстрим-парка «Урам» будет закрыта на время проведения ремонтных работ на мосту «Миллениум». В ходе ремонта второй части моста будет восстановлена гидроизоляция, заменено дорожное покрытие, установлена подсветка, обновлены пролетные строения, опоры и другие элементы.

Водителям рекомендуется использовать для парковки следующие места:

  • на улице Подлужной;
  • в парке имени Горького;
  • подземная и надземная парковки ГТРК «Корстон».

Напомним в реестр платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внесены изменения. Новые машино-места появятся в Кировском и Вахитовском районах города.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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