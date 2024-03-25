Половину моста «Миллениум» в Казани закроют на ремонт с 1 апреля

Половину моста «Миллениум» в Казани закроют на ремонт с 1 апреля. В этом году отремонтируют вторую часть моста — от улицы Вишневского в сторону проспекта Амирхана. Двустороннее движение организуют по половине моста, как было годом ранее.

Во время ремонта будет восстановлена гидроизоляция, заменены все слои дорожного покрытия, установлена подсветка, частично отремонтированы пролетные строения, опоры и другие элементы.

Напомним в этом году запланирована реконструкция мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. На работы из бюджета республики выделено 284 миллиона 170 тысяч рублей. После реконструкции мосты станут более широкими и безопасными.

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Разиль Самигуллин