Российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

В понедельник, 25 марта, на старте торгов российский рынок акций продолжил снижение после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6—0,7%.

Индекс Мосбиржи составил 3253,14 пункта (-0,6%), а индекс РТС — 1105,59 пункта (-0,7%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1,5%. Лидерами падения стали акции «АЛРОСА» (-1,5%), «Норникеля» (-1,4%), НЛМК (-1,3%), «Московской биржи» (-1,1%), ОК «Русал» (-1,1%), «Яндекса» (-1,1%) и других.

Однако некоторые акции продемонстрировали рост. Так, подорожали бумаги «Сургутнефтегаза» (+0,4%), «Роснефти» (+0,3%) и «ТКС Холдинг» (+0,3%). По состоянию на 10.00 мск доллар стоит 92,7 рубля (-0,1 рубля).

Ранее отскок российского рынка акций вверх в сдерживался просевшей нефтью и укреплением рубля, лидировали бумаги «Ростелекома». Индекс Мосбиржи остался ниже 3 270 пунктов после роста днем ранее выше 3 285 пунктов.

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Разиль Самигуллин