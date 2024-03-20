Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост в рамках коррекции после отката накануне
Отскок российского рынка акций вверх в среду сдерживался просевшей нефтью и укреплением рубля, лидировали бумаги «Ростелекома». Индекс Мосбиржи остался ниже 3 270 пунктов после роста днем ранее выше 3 285 пунктов.
По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3 267,1 пункта (+0,1%), индекс РТС — 1 113,87 пункта (+0,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,8%.
Ранее российский рынок акций в начале недели продемонстрировал смешанную динамику. Консолидация цен blue chips произошла на фоне дорожающей нефти и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов.
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