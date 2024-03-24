«Крокус Интернешнл» выразил соболезнования в связи с терактом 22 марта
Сегодня российская компания «Крокус Интернешнл», владеющая концертным залом «Крокус Сити Холл», выразила соболезнования в связи с терактом 22 марта.
Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии.
В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта.
Мы благодарим всех зрителей, партнеров, артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент для нашей компании и для всей страны.
22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого погибли 133 и пострадали 153 человека.
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