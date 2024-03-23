В «Крокус Сити Холл» ликвидировали открытое горение

В «Крокус Сити Холл» к вечеру 23 марта ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар на площади 500 квадратных метров не могли потушить с вечера 22 марта. Возгорание произошло на кровле, на втором и третьем этажах здания. На месте пожара работали более 200 пожарных и сотрудников МЧС.

Напомним, вечером, 22 марта, в Москве произошел теракт в «Крокус Сити Холл». Тогда к «Крокусу» направили более 50 машин спец.техники.



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Олег Исаков