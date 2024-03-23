В «Крокус Сити Холл» до сих пор тушат пожар

В «Крокус Сити Холл» продолжают тушить пожар на площади 500 квадратных метров. Возгорание произошло на кровле, на втором и третьем этажах здания. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС России.

Более 100 спасателей разбирают завалы, еще свыше 100 сотрудников МЧС находятся в готовности. По состоянию на 14.00 уже разобран 41 кубометр завалов. На месте обрушения работают аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас». С пострадавшими и родственниками погибших общаются психологи МЧС России.

Также президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В своем обращении глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял во время трагедии родных и близких.

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Олег Исаков