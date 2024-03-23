Путин объявил 24 марта днем общенационального траура — главное из обращения

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Об этом он заявил в своем обращении, связанном с произошедшем накануне терактом в «Крокус Сити Холл».

Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял во время трагедии родных и близких. По словам Путина, все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины.

— Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления... Все заказчики понесут справедливое наказание... Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу, — подчеркнул Путин.

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Олег Исаков, Артем Гафаров