На месте теракта в «Крокус Сити Холл» обнаружены новые тела погибших

При разборе завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, экстренными службами были обнаружены новые тела погибших, об этом сообщает информационный центр СК России.

На данный момент число погибших составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, в медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта. Все ранения сложные, однако врачи делают все возможное.

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Разиль Самигуллин