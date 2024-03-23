Приемная кампания в первый класс стартует по всей стране

Приемная кампания для записи детей в первый класс по всей стране начнется не позднее 1 апреля 2024 года. Родители смогут записать ребенка в школу через Единый портал государственных услуг или соответствующий региональный портал, а также лично в школе или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Первая волна записи в первый класс начнется не позднее 1 апреля. В этот период можно записать детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в это время подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.

На портале «Госуслуги» родители могут заранее заполнить заявление для записи ребенка в школу. Черновик заявления будет сохранен в личном кабинете. Если черновик уже заполнен, то при открытии приема в выбранной школе родителям придет письмо с напоминанием.

Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра, можно до 30 июня. Подача заявлений в любую другую школу начнется с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале «Госуслуги», а также на указанный в заявлении о приеме на обучение почтовый или электронный адрес. Ребенка зачислят в школу не по месту регистрации, если в учебном заведении останутся свободные места.

Напомним, в 18 казанских школах и одном ссузе появятся специальные классы, оснащенные оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

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Разиль Самигуллин