В России стартует пилотный проект по подготовке специалистов в области беспилотников

С 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников весом до 30 кг. Постановление об утверждении правил реализации проекта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Проект будет идти до конца 2029 года. За это время планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем и протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей. Разработчиком программ выступит Университет Национальной технологической инициативы 2035. Соавторами станут эксперты ассоциации «Аэронекст» и сотрудники АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Методическую поддержку окажут Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг. По окончании обучения слушатели будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта. Поручение о развитии беспилотных авиационных систем было утверждено Президентом в декабре 2022 года. Напомним с нового учебного года в пяти образовательных учреждениях Казани (лицеях №35 и 83, гимназиях №179 и 6 и лицее — инженерном центре) откроются кружки по основам управления беспилотными авиационными системами (БАС). Программа обучения школьников в разработке.

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Разиль Самигуллин