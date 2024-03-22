В Татарстане за год втрое увеличилась потребность в работниках производственного и агропромышленного комплексов

В производственном и агропромышленном комплексах Татарстана в январе — феврале 2024 года количество вакансий выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала «Реальному времени» директор по аналитике сервиса Работа.ру Елена Артемьева. Также увеличилось количество вакансий в строительной отрасли в 2,4 раза.

— По данным сервиса Работа.ру, количество вакансий в Республике Татарстан в январе — феврале 2024 года в производственном и агропромышленном комплексе выросло в среднем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также количество вакансий в строительной отрасли увеличилось в 2,4 раза, — отметила Артемьева.

Ранее «Реальное время» узнало, что вакансии рабочих профессий в Татарстане не закрываются из-за стереотипов.

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