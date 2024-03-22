В Татарстане вакансии не закрываются из-за стереотипов о рабочих профессиях

Соискателей на специальности рабочих профессий мало, в особенности это касается молодежи. Имеют место стереотипы о «непрестижности» подобных профессий, рассказала «Реальному времени» директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса Работа.ру Елена Артемьева.

— Соискателей на специальности рабочих профессий мало, особенно молодежи, в том числе из-за стереотипов о «непрестижности» подобных профессий. По данным исследования Работы.ру, у 52% компаний в 2023 году стали дольше закрываться вакансии для рабочих, у 25% — для инженеров и технических специалистов, — добавила Артемьева.

Она добавила, что работодатели демонстрируют интерес в представителях — аналитики отмечают высокую заработную плату, дополнительные бонусы и т.д.

Ранее «Реальное время» выяснило, что в Казани кратно увеличилась потребность в водителях трактора и сотрудниках шиномонтажа.

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