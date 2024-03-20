Новости экономики

18:43 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 21 марта

16:28, 20.03.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 21 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, юань прибавил 0,06 копейки, доллар повысился на 0,46 копейки, а евро — на 0,51 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,83 рубля;
  • доллар — 92,69 рубля;
  • евро — 100,61 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Нижнекамскнефтехим106.65
  • Казаньоргсинтез105.9
  • КАМАЗ181.1
  • Нижнекамскшина74.9
  • Таттелеком1.068
  • Татнефть692.4