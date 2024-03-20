Банк России опубликовал курс валют на 21 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 21 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, юань прибавил 0,06 копейки, доллар повысился на 0,46 копейки, а евро — на 0,51 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,83 рубля;
- доллар — 92,69 рубля;
- евро — 100,61 рубля.
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