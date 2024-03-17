На вечер третьего дня голосования на выборах президента России явка в Татарстане составила 81,47%

Фото: Максим Платонов

Важнейшее событие в политической жизни страны

В Татарстане завершилось голосование на выборах президента России, все участки закрылись в 20:00. Председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев в эти минуты озвучил предварительные итоги выборов в республике.

— Сейчас в избирательных комиссиях началась важнейшая работа — подсчет голосов. Была проделана огромная работа всеми, кто был задействован в проведении избирательной кампании. Выборы президента страны — важнейшее событие в политической жизни. Татарстан голосовал активно, — сообщил он.

В организации голосования было задействовано свыше 21 тысячи членов избирательных комиссий. Глава ЦИК РТ поблагодарил их за уже проделанную работу и за ту, которая им предстоит. Всего работало 2 767 участковых избиркомов, в том числе 45 — в местах временного пребывания избирателей. На избирательных участках в эти дни работали свыше 16 тысяч наблюдателей. Кроме того, все три дня в республике были международные миссии наблюдателей из семи стран и миссии наблюдателей стран СНГ. С их стороны нареканий и замечаний не было, отметил Андрей Кондратьев.

«Голосование прошло спокойно»

Избирательные участки были охвачены видеоконтролем. Трансляция велась в круглосуточном режиме все три дня голосования в Центре общественного наблюдения. На настоящий момент нарушений не выявлено — «это отмечают эксперты, в том числе международные», уточнил глава ЦИК РТ:

— Голосование прошло спокойно, в штатном режиме. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало.

Количество звонков на телефон горячей линии по вопросам организации выборов в РТ, по его словам, снизилось: если в первый день голосования их было 815, то за последние два дня было 366 звонков. Основные вопросы — информационного характера, в том числе татарстанцы интересовались возможностью голосования на дому. Члены участковых избиркомов должны объявить результаты выборов не позднее 19 марта, а избиркомы субъектов РФ — не позднее 21 марта.

— Явка на 18:00 17 марта в Татарстане составила 81,47%. По Казани на то же время — 69,27%, по Набережным Челнам — 81,75%, — сообщил Андрей Кондратьев, добавив, что избирательным правом в республике обладают чуть более 2,9 млн граждан, — Уверен, мы уже завтра сможем озвучить предварительные данные. Пока последний протокол не будет введен в ГАС «Выборы», комиссии продолжают работать. Это большая ответственность и нагрузка.

На этом глава ЦИК РТ завершил брифинг для журналистов, уточнив, что предварительные итоги голосования в республике будут озвучены завтра днем.

Василя Ширшова