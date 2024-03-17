Рост цен на видеоигры в России может достигнуть 20% из-за колебаний турецкой лиры

Стоимость цифровых копий компьютерных игр может существенно вырасти в России. Причиной является изменение цен из-за обесценивания лиры в Турции, где приобретаются новые игры. Онлайн-версии закупаются в Анкаре, а диски привозятся из других стран.

В настоящее время геймеры часто покупают цифровые версии, чтобы избежать ожидания доставки физических носителей. К примеру, условная игра «Человек-паук 2» без диска в Турции стоит 6 тысяч рублей, а в России ее цена составит уже 10–12 тысяч рублей. В эту стоимость магазины включают закупочные расценки, свою прибыль, НДС и другие издержки.

Долгосрочное повышение цен может положительно повлиять на отечественный геймдев, поддержать физические носители и способствовать росту интереса к российским альтернативам Steam. Однако в настоящее время российские разработки не конкурируют с AAA-продуктами по игровому опыту и графике, а только по стоимости. Единственным продуктом, который мог соперничать с такими проектами, была игра Atomic Heart, но ее разработчики после начала СВО заявили о себе как о кипрской компании.

Новая российская игра «Смута» — интересный проект с уникальным историческим сеттингом, однако дата ее релиза постоянно переносится, а критики отмечают устаревшие механики и не самую современную графику. Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал рекордное падение курса турецкой лиры на торгах 11 марта.

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Разиль Самигуллин