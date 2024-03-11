Турецкая лира может обновить исторический минимум в 33 единицы за доллар до конца весны

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал рекордное падение курса турецкой лиры на торгах 11 марта. По его словам, с начала года турецкая валюта подешевела почти на 8,5%, и это в дополнение к обвалу лиры на 60% за 2023 год. Об этом сообщает Газета.ru.

Экономист пояснил, что турецкая лира продолжает ослабление на фоне высокой инфляции, отрицательного торгового баланса, грядущих в марте выборов и связанных с ними повышенных трат бюджета. Кроме того, он отметил, что Центробанк Турции борется с инфляцией и девальвацией повышением ключевой ставки, но это пока не сильно помогает.

Михаил Зельцер также уточнил, что относительно рубля турецкая лира тоже падает. Он заключил, что девальвации рубля не ожидается, поэтому покупать лиру тактически, может быть, еще рано.

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Разиль Самигуллин