Более 18,5 млн пассажиров перевез электрический транспорт в Казани минувшей зимой

Фото: Реальное время

За декабрь — февраль 2023—2024 гг. электрический транспорт в Казани суммарно перевез 18 570 112 пассажиров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом изданию «Реальное время» рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Также за декабрь 2022-го — февраль 2023 года наземный электрический общественный транспорт перевез 9 568 221 пассажира. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Стоить отметить, что минувшая зима создала для троллейбусов меньше сложностей, чем для трамваев. Основная трудность — брошенные под контактной сетью автомобили, из-за которых троллейбусы не могли проехать. В таких случаях «Метроэлектротранс» сотрудничал с ГИБДД по эвакуации машин.

Однако, несмотря на условия погоды, трамваи в Казани за минувшую зиму перевезли 3 623 846 человек. Из-за обильных осадков ремонтное депо работало круглые сутки, привлекали сотрудников из других депо, а также нанимали подрядчиков. Сейчас часть трамваев все еще продолжает находиться в ремонте.



Ранее в Казани приступили к замене 42 информационных табло на остановках общественного транспорта. Сегодня монтаж оборудования проводится на остановках на ул. Халитова. В ближайшее время новые табло установят на остановках «Площадь Тукая», «Колхозный рынок» и «Автовокзал».

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Разиль Самигуллин