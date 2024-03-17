Спортсмены казанского «Синтеза» принесли три медали сборной России на соревнованиях по прыжкам в воду

В Екатеринбурге завершился розыгрыш Кубка евразийских стран по прыжкам в воду. Три медали в заключительный день соревнований пополнили копилку спортсменов СК «Синтез».

Золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина завоевали Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов. Дуэт продемонстрировал отличный уровень подготовки и уверенно довел дело до золотых наград. Сумма баллов у чемпионов составила 418,56 балла, что ниже результата, который спортсмены заработали на Кубке России в Саратове — 457,47 балла.

В командном турнире в составе сборной России-1 Никита Шлейхер выиграл свою вторую медаль и пятую в общей сложности. Бронзовую медаль завоевала Мария Полякова. Она выступала на 5-метровом трамплине с Виталией Королевой из Москвы. По итогам финального запрыга девушки набрали 281,4 балла. Ранее сообщалось, что казанскому «Синтезу» исполнится 50 лет.

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Разиль Самигуллин