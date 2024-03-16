Автовладельцы стали чаще страховать машины по каско

В 2023 году спрос на автокаско вырос более чем на треть. У каждого шестого автовладельца, застраховавшего ответственность по ОСАГО, была застрахована и машина. Годом ранее соотношение между добровольными и обязательными страховками было один к восьми.

Увеличению сборов по автокаско способствовали: рост продаж новых автомобилей, популярность недорогих программ страхования с франшизой и ограниченный набор рисков. Кроме того, автомобилисты стали чаще страховать подержанные машины.

По итогам 2023 года сборы в сегменте ОСАГО выросли на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, а число договоров увеличилось на 3%. Страховой рынок в 2023 году показал рост на четверть и достиг объема в 2,3 трлн рублей. Ранее китайская марка Chery впервые попала в тройку лидеров автострахования в Татарстане. За 11 месяцев 2023 года полисы на такие машины оформляли в 5 раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в исследовании компании «СберСтрахование».

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Разиль Самигуллин