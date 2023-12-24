В тройку лидеров автострахования в Татарстане впервые вошла Chery

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Китайская марка Chery впервые попала в тройку лидеров автострахования в Татарстане. За 11 месяцев 2023 года полисы на такие машины оформляли в 5 раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в исследовании компании «СберСтрахование».

Чаще всего водители оформляли каско на автомобили Lada. Марка сместила на второе место Kia — лидера прошлого года. Замыкают пятерку лидеров Hyundai и Volkswagen.

В исследовании также сказано, что на автомобили Geely оформили почти в 20 раз больше полисов каско, чем в прошлом году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спрос на новые легковые машины в Казани за текущий год вырос на 168%. По всей России он увеличился на 53%. В среднем новый автомобиль в Казани в декабре 2023 года можно купить почти за 3,3 млн рублей. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

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Айрат Назипов