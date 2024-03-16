Банк России расширяет мониторинг крупнейших экспортеров

С 15 марта Банк России начинает в усиленном режиме контролировать компании, которые являются крупнейшими экспортерами и при этом имеют экспортную выручку или среднемесячную задолженность по обязательствам перед нерезидентами свыше 1 миллиарда долларов США. Информацию об активах и обязательствах в Банк России будут передавать также компании, дочерние предприятия которых соответствуют указанным показателям.

Новые нормативные акты регулятора предусматривают расширение перечня данных, которые должны предоставлять компании. В частности, теперь необходимо сообщать информацию об остатках на рублевых счетах в иностранных банках и о задолженности в рублях перед нерезидентами. Данные предоставляются на консолидированной основе, поэтому сроки их передачи увеличены.

Перечень компаний, которые попадают под усиленный валютный контроль, не подлежит публикации. Банк России в индивидуальном порядке уведомит компании о необходимости предоставлять информацию. Ранее Центральный банк прогнозировал пик годовой инфляции в России на второй квартал 2024 года.

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Разиль Самигуллин