Более 80% участников проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

Более 82% избирателей уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). За ходом голосования можно следить на сайте. На федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 3,8 млн человек. Это составляет 82% от общего числа зарегистрировавшихся участников. Данные верны по состоянию на 11.00 мск 16 марта.

Топ регионов по уровню явки на платформе ДЭГ:

Камчатский край — 91%;

Алтайский край — 84%;

Белгородская, Курская, Липецкая, Томская области — 83%;

Вологодская область, Чувашия — 82%;

Свердловская область — 81%.

Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Если вы не подавали заявление на участие в ДЭГ, сделать выбор можно на своем избирательном участке. Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале. Ранее в Татарстане в первый день выборов поступило 815 звонков на горячую линию по вопросам о голосовании.

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Разиль Самигуллин