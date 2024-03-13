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СК возбудил дело о халатности после травм, полученных девочкой на крыльце школы в Татарстане

18:28, 13.03.2024
СК возбудил дело о халатности после травм, полученных девочкой на крыльце школы в Татарстане
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой прокуратуры РТ

В преступной халатности, повлекшей травмы 16-летней школьницы, подозревают пока неустановленных должностных лиц Дрожжановского района. По факту сегодняшнего ЧП возбуждено уголовное дело, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.

Сегодня в селе Нижнее Кочурово в Дрожжановском районе в результате схода с крыши здания школы льда и снега, произошло обрушение крыши крыльца учебного заведения. 16-летнюю ученицу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы.

Ранее свою проверку по этому ЧП начали сотрудники прокуратуры.

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