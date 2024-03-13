СК возбудил дело о халатности после травм, полученных девочкой на крыльце школы в Татарстане

В преступной халатности, повлекшей травмы 16-летней школьницы, подозревают пока неустановленных должностных лиц Дрожжановского района. По факту сегодняшнего ЧП возбуждено уголовное дело, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.



Сегодня в селе Нижнее Кочурово в Дрожжановском районе в результате схода с крыши здания школы льда и снега, произошло обрушение крыши крыльца учебного заведения. 16-летнюю ученицу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы.

Ранее свою проверку по этому ЧП начали сотрудники прокуратуры.