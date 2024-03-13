В РТ из-за схода снега на 16-летнюю девочку началась прокурорская проверка

Сегодня около 13 часов на территории Нижнечекурской средней школы в Дрожжановском районе Татарстана произошел сход снега с крыши здания. Снежная масса обрушилась на пристроенную входную группу и повредила металлическую конструкцию.

Под завалом оказалась 16-летняя девочка, которую с тяжелыми травмами доставили в местную ЦРБ. Два других ребенка, находившихся рядом, не пострадали.

На место происшествия выезжал прокурор района Олег Гайнетдинов. Ведомство организовало проверку по факту случившегося, причины и обстоятельства инцидента выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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