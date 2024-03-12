Суд утвердил заочный арест Алексея Панина*

Городской суд Москвы не изменил постановления Гагаринского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексея Панина*. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Ранее постановление об избрании заочного ареста в отношении экс-адвоката Ильи Новикова* было вынесено Гагаринским районным судом Москвы. Он обвиняется в совершении преступления по части «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» сроком на 2 месяца.

*признан иноагентом на территории РФ.

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Разиль Самигуллин