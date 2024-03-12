Стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани может составить 50 рублей за километр

Стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани может составить 50 рублей. «Сколько денег вы не пожалеете, чтобы заскочить с улицы Гвардейской в Казани на трассу М-7?.. Я считаю, что это должно стоить не дороже 50 рублей [за 1 км пути]», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем» по окончании брифинга в Доме правительства.

По его словам, доступность проезда по платной трассе обеспечит переток трети автомобилистов с других магистралей и, главное, разгрузит Мамадышский тракт. «Если у нас треть автомобилей перейдут на Вознесенский тракт, то разгрузится Мамадышский тракт на 33%. Я считаю, что это будет очень хорошо», — отметил он. По расчетам Минтранса РТ, автомобильный трафик на втором участке Вознесенского тракта может составить 20 тысяч автомобилей в сутки, и большая часть приходится на транзитный поток.

Сегодня стало известно, что концессионером строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани станет татарстанская дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест», созданная с участием МЗИО РТ. Госкомпания намерена вложить 4,5 млрд рублей. Стоимость проезда по платному участку рассчитывается исходя из двух вариантов. Первый — сделать платным только для тех, кто проезжает транзитом через М-7, второй — сделать платным для всех пользователей.

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Игнатьева Луиза, Разиль Самигуллин