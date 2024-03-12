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Стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани может составить 50 рублей за километр

12:26, 12.03.2024 6
Стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани может составить 50 рублей за километр
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани может составить 50 рублей. «Сколько денег вы не пожалеете, чтобы заскочить с улицы Гвардейской в Казани на трассу М-7?.. Я считаю, что это должно стоить не дороже 50 рублей [за 1 км пути]», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем» по окончании брифинга в Доме правительства.

По его словам, доступность проезда по платной трассе обеспечит переток трети автомобилистов с других магистралей и, главное, разгрузит Мамадышский тракт. «Если у нас треть автомобилей перейдут на Вознесенский тракт, то разгрузится Мамадышский тракт на 33%. Я считаю, что это будет очень хорошо», — отметил он. По расчетам Минтранса РТ, автомобильный трафик на втором участке Вознесенского тракта может составить 20 тысяч автомобилей в сутки, и большая часть приходится на транзитный поток.

Сегодня стало известно, что концессионером строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани станет татарстанская дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест», созданная с участием МЗИО РТ. Госкомпания намерена вложить 4,5 млрд рублей. Стоимость проезда по платному участку рассчитывается исходя из двух вариантов. Первый — сделать платным только для тех, кто проезжает транзитом через М-7, второй — сделать платным для всех пользователей.

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Игнатьева Луиза, Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:02
    не слишком ли высока плата 50 р/ км? 8 км *50 р = 400 р за выезд ????
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    Анонимно 15:12
    высока, конечно. поэтому эта дорога будет свободной более менее и будут желающие по ней ездить.
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    Анонимно 15:13
    если полной машиной ездить - норм
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  • Анонимно 13:34
    Так себе, конечно. Могли и раза в 2 ниже сделать. Хотя, 400р не так дорого по сравнению с потерянными часами в пробке на Мамадышке
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  • Анонимно 15:21
    По М12 за километр и то дешевле выходит! Совсем уже с ума по сходили! Налоги дерут, еще и дороги такие дорогие! Лучше бы не строили. все не для людей, одним словом!
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  • Анонимно 16:14
    Дорогу построили на наши налоги и нам же платить за проезд.
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